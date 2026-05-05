Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии вернулись домой.
- Тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Большинство пострадавших при массовой атаке БПЛА по Чувашии вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывают помощь, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь. Наши лучшие медики – врачи и персонал - работают в усиленном режиме", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
