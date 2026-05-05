В Чувашии 32 человека пострадали при массовой атаке украинских дронов.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тридцать два человека пострадали в результате массовой атаки БПЛА по Чувашии, среди них один ребенок, сообщил глава республики Олег Николаев.

Глава Чувашии в ночь на вторник сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром - о повторных ударах по Чебоксарам. В СК РФ заявили, что есть погибшие и пострадавшие. По данным Николаева, погибли двое мирных жителей.