В Чувашии 32 человека пострадали при массовой атаке украинских дронов.

16:50 05.05.2026 (обновлено: 17:00 05.05.2026)
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Тридцать два человека пострадали в результате массовой атаки БПЛА по Чувашии, среди них один ребенок, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Еще 32 человека пострадали, среди них один ребенок. Большинство уже получили медицинскую помощь и вернулись домой, тем, кто остается в стационарах, оказывается вся необходимая помощь", - отметил Николаев в своем канале в "Максе".
Глава Чувашии в ночь на вторник сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром - о повторных ударах по Чебоксарам. В СК РФ заявили, что есть погибшие и пострадавшие. По данным Николаева, погибли двое мирных жителей.
