Массовая атака дронов ВСУ повредила 28 домов в Чувашии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чувашии повреждено 28 домов при атаке дронов ВСУ.
- Для жителей пострадавших домов подготовлены места в общежитиях и три пункта временного размещения.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Двадцать восемь домов, где проживают 8,5 тысячи человек, повреждены при атаке ВСУ на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции – оставаться там опасно", - написал Николаев в мессенджере "Макс".
Он отметил, что для жителей пострадавших домов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения. Там обеспечены питание, тепло и медикаменты, дежурят медицинские бригады и психологи.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. По данным минздрава республики на утро вторника, в результате атаки БПЛА в столице пострадали три человека. Как заявили в СК РФ, в результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие.
