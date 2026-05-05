Специальная военная операция на Украине
 
16:45 05.05.2026 (обновлено: 16:51 05.05.2026)
Массовая атака дронов ВСУ повредила 28 домов в Чувашии

Массовая атака дронов ВСУ повредила 28 многоквартирных домов в Чувашии

Последствия атаки со стороны ВСУ. Архивное фото
  • В Чувашии повреждено 28 домов при атаке дронов ВСУ.
  • Для жителей пострадавших домов подготовлены места в общежитиях и три пункта временного размещения.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Двадцать восемь домов, где проживают 8,5 тысячи человек, повреждены при атаке ВСУ на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
«

"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции – оставаться там опасно", - написал Николаев в мессенджере "Макс".

Он отметил, что для жителей пострадавших домов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения. Там обеспечены питание, тепло и медикаменты, дежурят медицинские бригады и психологи.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. По данным минздрава республики на утро вторника, в результате атаки БПЛА в столице пострадали три человека. Как заявили в СК РФ, в результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЧувашская Республика (Чувашия)ЧебоксарыРоссияОлег Николаев (политик)Вооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
