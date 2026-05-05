Массовая атака дронов ВСУ повредила 28 домов в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Двадцать восемь домов, где проживают 8,5 тысячи человек, повреждены при атаке ВСУ на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

"Основной удар пришелся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. В двух зданиях нарушены несущие конструкции – оставаться там опасно", - написал Николаев в мессенджере " Макс ".

Он отметил, что для жителей пострадавших домов подготовлены места в общежитиях. Для всех, кто нуждается в крове, развернуты три пункта временного размещения. Там обеспечены питание, тепло и медикаменты, дежурят медицинские бригады и психологи.