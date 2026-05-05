В Чувашии ввели режим ЧС регионального уровня

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Чувашии после масштабной атаки БПЛА во вторник, сообщил глава республики Олег Николаев.
"Мною принято необходимое решение: на заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям", - написал Николаев на платформе "Макс".