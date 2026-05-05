Телемедицинские консультации организовали для пострадавших в Чебоксарах

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медцентров организовано по пострадавшим в Чебоксарах, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Организовано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев сообщил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.