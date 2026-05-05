Глава Чебоксар поблагодарил жителей города за стойкость при атаке ВСУ
18:15 05.05.2026
Глава Чебоксар поблагодарил жителей города за стойкость при атаке ВСУ

  • Глава Чебоксар Станислав Трофимов поблагодарил жителей города за стойкость при атаке ВСУ.
  • В Чебоксарах продолжаются восстановительные работы, городские службы устраняют последствия атаки.
  • В республике введен режим ЧС регионального характера, в среду состоится расширенный прием граждан для фиксации повреждений и консультаций по восстановлению документов или имущества.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Глава Чебоксар Станислав Трофимов поблагодарил жителей города за стойкость при атаке ВСУ.
"Сегодня Чебоксары столкнулись с серьезным испытанием — в городе произошла массовая атака БПЛА. Благодарю каждого, кто проявил стойкость в это непростое время. Особую признательность выражаю главе Чувашии Олегу Николаеву, правительству региона, министерству здравоохранения, правоохранительным и экстренным службам, врачам, неравнодушным волонтерам и, конечно, жителям города", - написал Трофимов на платформе "Макс".
Он добавил, что именно общими усилиями удается справляться с последствиями произошедшего.
"Восстановительные работы продолжаются. Все службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее устранить последствия и вернуть город к привычной жизни", - сообщил глава Чебоксар.
Он также отметил, что городские службы приступили к ликвидации последствий и оценке нанесенного ущерба, а в среду состоится расширенный прием граждан. Трофимов рассказал, что жители региона смогут на месте подать заявление на фиксацию повреждений, получить консультацию по восстановлению документов или имущества, а также узнать о выплатах и компенсациях.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. Двое погибли. Еще 34 человека пострадали, среди них один ребенок. Повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера.
