В Чебоксарах восстановили движение общественного транспорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Движение общественного транспорта в Чебоксарах восстановлено, сообщает министерство транспорта Чувашии.
Ранее ведомство сообщало, что утром во вторник в целях обеспечения безопасности из-за атак ВСУ работа общественного транспорта была временно приостановлена на неопределённый срок.
"Движение общественного транспорта в Чебоксарах восстановлено. Все маршруты выходят на линию и будут следовать согласно установленному расписанию", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. По данным минздрава республики на утро вторника, в результате атаки БПЛА в столице пострадали три человека. Как заявили в СК РФ, в результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие.