В Чебоксарах начали восстановительные работы после атаки БПЛА

- Власти Чебоксар приступили к восстановительным работам после атаки БПЛА.
- В результате атаки ВСУ на Чебоксары пострадали три человека.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Власти приступают к восстановительным работам после атаки БПЛА в Чебоксарах, сообщил глава города Станислав Трофимов.
В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром Николаев заявил о повторных ударах по Чебоксарам. По данным минздрава республики на утро вторника, в результате атаки БПЛА в столице пострадали три человека. Как заявили в СК РФ, в результате атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ есть погибшие и пострадавшие.
"Ситуация находится под контролем. Приступаем к восстановительным работам после последствий атаки", - написал Трофимов в своем канале на платформе "Макс".
