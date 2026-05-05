Одно из зданий получило повреждения при атаке ВСУ на Чебоксары
Специальная военная операция на Украине
 
13:01 05.05.2026 (обновлено: 14:17 05.05.2026)
Одно из зданий получило повреждения при атаке ВСУ на Чебоксары

Премьер Чувашии Артамонов: при атаке ВСУ на Чебоксары повреждено здание

Вид на Чебоксары
Вид на Чебоксары. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При налете дронов ВСУ на Чебоксары получило повреждения одно из зданий.
  • Как рассказали в СК России, в результате атак есть погибшие и пострадавшие.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Одно из зданий получило повреждения при налете украинских беспилотников на Чебоксары, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
"ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших", — написал он в Telegram-канале.
По словам Артамонова, сейчас специалисты оценивают ущерб от ударов противника. В регионе сохраняется режим опасности, власти рассматривают вариант объявить ЧС республиканского характера.
Ночью и утром Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке украинских дронов. Как рассказали РИА Новости в СК России, есть погибшие и пострадавшие.
Власти организовали пункты временного размещения в школах № 1 и 57, там дежурят психологи и медики. В городе временно не работал общественный транспорт, днем движение восстановили.
Также все школы в регионе временно перевели на дистанционное обучение.
Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыСергей АртамоновОлег Николаев (политик)Вооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
