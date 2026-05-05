Одно из зданий получило повреждения при атаке ВСУ на Чебоксары

Краткий пересказ от РИА ИИ При налете дронов ВСУ на Чебоксары получило повреждения одно из зданий.

Как рассказали в СК России, в результате атак есть погибшие и пострадавшие.

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Одно из зданий получило повреждения при налете украинских беспилотников на Чебоксары, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.

« "ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших", — написал он в Telegram-канале

По словам Артамонова, сейчас специалисты оценивают ущерб от ударов противника. В регионе сохраняется режим опасности, власти рассматривают вариант объявить ЧС республиканского характера.

Ночью и утром Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке украинских дронов. Как рассказали РИА Новости в СК России, есть погибшие и пострадавшие.

Власти организовали пункты временного размещения в школах № 1 и 57, там дежурят психологи и медики. В городе временно не работал общественный транспорт, днем движение восстановили.