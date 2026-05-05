В Чебоксарах организовали еще один ПВР из-за атаки ВСУ

- В Чебоксарах организовали второй пункт временного размещения из-за атаки ВСУ.
- Первый находится в школе №57, дополнительный — в средней школе №1 на улице Строителей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Еще один пункт временного размещения организовали в школе Чебоксар из-за массированной атаки ВСУ, сообщил глава города Станислав Трофимов.
Ранее глава Чебоксар заявил о том, что ПВР организован на базе школы №57.
"На базе школы № 57 продолжает работу пункт временного содержания людей. Дополнительный пункт временного содержания людей развернули в средней школе №1 на улице Строителей, дом 7", - написал Трофимов в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром атаки продолжились. По данным минздрава республики, пострадали три человека.