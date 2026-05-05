В Чебоксарах организовали в школе ПВР для пострадавших при атаке ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организовали в школе Чебоксар для пострадавших при атаке ВСУ, сообщил глава города Станислав Трофимов.
"В связи с текущей обстановкой мы развернули оперативный штаб и продолжаем помогать всем, кому это необходимо. На базе школы №57 организован пункт временного содержания людей. Здесь можно получить горячее питание и первую необходимую помощь", - написал Трофимов в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.
"Прошу вас с пониманием отнестись к работе экстренных служб и доверять только официальным источникам информации", - добавил глава Чебоксар.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром атаки продолжились. По данным минздрава республики, пострадали 3 человека.
