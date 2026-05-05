Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах организовали в школе ПВР для пострадавших при атаке ВСУ - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:01 05.05.2026 (обновлено: 11:02 05.05.2026)
В Чебоксарах организовали в школе ПВР для пострадавших при атаке ВСУ

В школе №57 в Чебоксарах организовали ПВР для пострадавших при атаке ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Чебоксарах организовали пункт временного размещения для пострадавших при атаке ВСУ.
  • ПВР развернули на базе школы №57, там можно получить горячее питание и первую необходимую помощь.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Пункт временного размещения (ПВР) организовали в школе Чебоксар для пострадавших при атаке ВСУ, сообщил глава города Станислав Трофимов.
«

"В связи с текущей обстановкой мы развернули оперативный штаб и продолжаем помогать всем, кому это необходимо. На базе школы №57 организован пункт временного содержания людей. Здесь можно получить горячее питание и первую необходимую помощь", - написал Трофимов в канале на платформе "Макс".

Он отметил, что на месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики.
"Прошу вас с пониманием отнестись к работе экстренных служб и доверять только официальным источникам информации", - добавил глава Чебоксар.
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром атаки продолжились. По данным минздрава республики, пострадали 3 человека.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЧебоксарыОлег Николаев (политик)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала