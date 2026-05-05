Вторую смену в школах в Чебоксарах перевели на дистант

- Занятия во вторую смену в школах Чебоксар перевели на дистант из-за угрозы атаки беспилотников.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Занятия во вторую смену в школах Чебоксар перевели на дистант, сообщил глава города Станислав Трофимов.
Во вторник утром министр образования Чувашии Дмитрий Захаров заявил, что школы Чувашии переведены на дистанционное обучение из-за угрозы атаки беспилотников. Также было рекомендовано воздержаться от посещения детьми детских садов.
"Прошу чебоксарцев соблюдать меры безопасности. Вторые смены в школах будут работать в дистанционном режиме, работа кружков и секций отменяется", - написал Трофимов в канале на платформе "Макс".
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром атаки продолжились. По данным минздрава республики, пострадали три человека.