Вторую смену в школах в Чебоксарах перевели на дистант

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Занятия во вторую смену в школах Чебоксар перевели на дистант, сообщил глава города Станислав Трофимов.

"Прошу чебоксарцев соблюдать меры безопасности. Вторые смены в школах будут работать в дистанционном режиме, работа кружков и секций отменяется", - написал Трофимов в канале на платформе "Макс".