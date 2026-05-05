В Чебоксарах остановили движение всего общественного транспорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Чебоксарах приостановили работу общественного транспорта после атаки ВСУ.
- Жителей города призвали по возможности оставаться дома.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. В Чебоксарах приостановили работу общественного транспорта после атаки ВСУ, заявил мэр Станислав Трофимов.
"Остановлено движение всего общественного транспорта, сообщает Минтранс Чувашии. Это необходимо для безопасности жителей", — написал он на платформе "Макс".
Горожан призвали по возможности оставаться дома. О возобновлении движения ведомство уведомит дополнительно.
Ночью и утром Чебоксары и Чебоксарский округ подверглись атаке украинских БПЛА. По последним данным, пострадали три человека. Одного из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, еще двое получили помощь амбулаторно.
Власти города организовали пункты временного размещения в школах № 1 и 57, там дежурят психологи и медики.
Также все школы в регионе временно перевели на дистанционное обучение.
