В Чебоксарах ввели ограничения движения из-за атаки ВСУ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая – РИА Новости. Несколько улиц перекрыли в Чебоксарах из-за атаки ВСУ, сообщил глава города Станислав Трофимов.
"В городе действуют временные ограничения движения. Прошу с пониманием отнестись к временным неудобствам... Планируйте свои маршруты, ограничения движения действуют как для пешеходов, так и для автотранспорта", - написал Трофимов в канале на платформе "Макс".
Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, утром атаки продолжились. По данным Минздрава республики, пострадали 3 человека.
