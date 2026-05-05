Специальная военная операция на Украине
 
08:08 05.05.2026 (обновлено: 08:20 05.05.2026)
Беспилотники ВСУ нанесли повторные удары по зданию в Чебоксарах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Повторные удары зафиксированы по зданию в Чебоксарах, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.
"Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку - зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем", - написал Николаев в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что сохраняется реальная опасность, и рекомендовал по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать официальным сообщениям и рекомендациям служб.
"При обнаружении обломков беспилотного летательного аппарата, не трогайте и не пытайтесь их переместить - это опасно для жизни и здоровья. Немедленно сообщите по номеру экстренных служб 112", - добавил Николаев.
Ранее глава Чувашии сообщил, что ВСУ ночью атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным Минздрава республики, пострадали 3 человека.
