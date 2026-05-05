В Брянской области пять человек получили ранения после атаки ВСУ

БРЯНСК, 5 мая - РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, ранены после обстрела ВСУ из РСЗО поселка Белая Березка Брянской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, ранены пять мирных жителей, в том числе один ребенок", - написал глава региона.
По данным Богомаза, все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
"В результате подлого удара есть возгорания и повреждения многоквартирного дома, частных жилых домов. Информация о последствиях и разрушениях уточняется", - добавил Богомаз.