В Брянской области пять человек получили ранения после атаки ВСУ

БРЯНСК, 5 мая - РИА Новости. Пять человек, включая ребенка, ранены после обстрела ВСУ из РСЗО поселка Белая Березка Брянской области, поврежден многоквартирный дом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.