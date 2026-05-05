Замглавы МИД обсудил с послом Бразилии ситуацию в зоне Персидского залива

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Бразилии в Москве Сержио Родригеса дос Сантоса, стороны обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и ее влияние на мировые рынки, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.