Замглавы МИД обсудил с послом Бразилии ситуацию в зоне Персидского залива

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко принял посла Бразилии в Москве Сержио Родригеса дос Сантоса, стороны обсудили ситуацию в зоне Персидского залива и ее влияние на мировые рынки, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Пятого мая заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г.Е. Борисенко принял посла Федеративной Республики Бразилии в Москве С. Родригеса дос Сантоса. В ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне Персидского залива и её влияние на мировые рынки", - говорится в сообщении МИД РФ.