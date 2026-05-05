В Москве восстановили доступ к мобильному интернету
12:25 05.05.2026 (обновлено: 13:20 05.05.2026)

В Москве восстановили доступ к мобильному интернету

© РИА Новости / Павел Бедняков | Мужчина с телефоном на улице в Москве
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Москве сняли ограничения на работу мобильного интернета, сообщило Минцифры.
"Временные блокировки <...> по соображениям безопасности <...> завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам", — говорится в канале на платформе "Макс".
Как заявило министерство, такие меры позволяют снизить точность наведения беспилотников противника и противостоять атакам. Домашний интернет и Wi-Fi при этом работают штатно.
В случае повторных ограничений абонентов уведомят заблаговременно, добавили там.
Накануне крупные поставщики услуг связи предупредили москвичей о вероятных блокировках с 5 по 9 мая. Сегодня утром жители города столкнулись с проблемами при использовании интернета и отправке СМС-сообщений. Также без Wi-Fi не получалось войти в различные сервисы белого списка.
Минцифры заявило, что оперативное открытие сайтов из этого перечня согласовывается с правоохранительными органами и спецслужбами.
МоскваРоссияОбществоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
