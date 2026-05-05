В Москве восстановили доступ к мобильному интернету

Мужчина с телефоном на улице в Москве

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Москве сняли ограничения на работу мобильного интернета, сообщило Минцифры.

"Временные блокировки <...> по соображениям безопасности <...> завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам", — говорится в канале на платформе " Макс ".

Как заявило министерство, такие меры позволяют снизить точность наведения беспилотников противника и противостоять атакам. Домашний интернет и Wi-Fi при этом работают штатно.

В случае повторных ограничений абонентов уведомят заблаговременно, добавили там.

Накануне крупные поставщики услуг связи предупредили москвичей о вероятных блокировках с 5 по 9 мая. Сегодня утром жители города столкнулись с проблемами при использовании интернета и отправке СМС-сообщений. Также без Wi-Fi не получалось войти в различные сервисы белого списка .