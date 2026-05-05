Почти 760 участков передано бизнесу Подмосковья без торгов

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. С 2015 года в Подмосковье инвесторы арендовали 758 земельных участков по программе "272", которая помогает получить землю для бизнеса по упрощенной системе, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"За время действия программы бизнесу передано 758 участков общей площадью более 29 тысяч гектаров в 44 округах региона", — сообщила заместитель председателя правительства Подмосковья – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства добавила, что на участках инвесторы ведут 197 проектов. Планируемый объем инвестиций превышает 462,8 миллиарда рублей, а реализация проектов позволит создать порядка 23 тысяч рабочих мест.

Зиновьева отметила, что с начала 2026 года стороны заключили 11 соглашений о передаче 20 земельных участков общей площадью 84 гектара. Инвестиции по этим соглашениям составляют 13 миллиардов рублей, а инвесторы создадут более 400 рабочих мест.

Так, компания "Ступинский гофрокомбинат" планирует строительство производственно-складского комплекса по выпуску гофрированного картона в Ступино. Инвестор вложит в проект более 4 миллиардов рублей. Участок площадью 23 гектара компания получила без торгов. На предприятии создадут 300 рабочих мест. Запуск производства намечен до 2029 года.