Евраев сообщил о росте числа занятых в бизнесе в Ярославской области

13:02 05.05.2026 (обновлено: 16:15 05.05.2026)
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Ярославской области за год выросло на 24,4 тысячи человек, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В регионе созданы все условия для уверенного развития бизнеса, и мы продолжаем совершенствовать систему мер поддержки как крупных инвесторов, так и представителей малого и среднего предпринимательства. Результат этой работы очевиден. По итогам 2025 года численность занятых в сфере МСП Ярославской области с учетом ИП и самозанятых выросла на 24,4 тысячи человек и достигла 270,4 тысячи человек", - цитирует Евраева пресс-служба правительства региона.
Губернатор рассказал, что в регионе открываются кафе, рестораны, гостиницы, развивается сфера услуг, небольшие производства. Такие проекты – это не только путь граждан к личному успеху, но и важный ресурс для всей экономики, подчеркнул Евраев.
Первый заместитель председателя правительства Ярославской области Денис Хохряков подтвердил: в сфере малого и среднего предпринимательства региона наблюдается устойчивый рост.
"Количество субъектов МСП за прошедший год увеличилось на 1653 единицы, а вместе с тем растет и число занятых в этом секторе. Мы оцениваем рост числа занятых в секторе как существенный – показатель не только превысил плановое значение на 22,3%, но и вырос на 9,9% по сравнению с 2024 годом", - цитирует Хохрякова пресс-служба областного правительства.
По словам министра инвестиций и промышленности Ярославской области Александра Ольхова, на рост числа занятых в секторе МСП оказывают влияние меры поддержки, которые правительство региона предоставляет бизнесу. Он отметил, что в регионе работает проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", направленный на достижение целей национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Предприниматели активно пользуются доступными инструментами, наращивают обороты и создают новые рабочие места. Мы продолжим системную работу по улучшению условий для ведения бизнеса в регионе, чтобы и в 2026 году сохранить положительную динамику", - цитирует Ольхова пресс-служба областного правительства.
