Раскрыто, сколько потерял итальянский бизнес из-за санкций против России

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Все без исключения западные страны страдают от антироссийских санкций ЕС, только итальянский бизнес к сегодняшнему дню понес потери в размере более восьми миллиардов евро, заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

"Неудивительно, что европейские компании, вынужденные уйти после 2022 года из России, застыли с тех пор на низком старте, мечтая о том времени, когда они смогут возвратиться в вашу страну", - подчеркнул собеседник агентства.