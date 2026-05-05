В России создали биоматериал, повышающий эффективность лечения от рака

Система адресной доставки на основе синтетического магнитного биокомпозита позволит контролировать скорость высвобождения препарата и снизить его токсичность для организма.

ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) синтезировали биоматериал, который позволит повысить эффективность лечения против рака, сообщает Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) синтезировали биоматериал, который позволит повысить эффективность лечения против рака, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Химиотерапия остается одним из основных методов борьбы с раком, однако ее применение связано с серьезными побочными эффектами из-за высокой токсичности препаратов. Так, 5-фторурацил (5-ФУ), используемый при лечении, поражает не только раковые, но и здоровые клетки. Ученые ДВФУ предложили решение этой проблемы, создав систему адресной доставки на основе синтетического магнитного биокомпозита.

"Наш композит действует как "умный" транспорт: магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение материала внутри организма и контролировать скорость высвобождения препарата. Пористая структура силиката кальция действует как резервуар, который постепенно высвобождает лекарство, поддерживая его терапевтическую концентрацию длительное время", - объяснил один из авторов исследования.

В пресс-службе университета добавили, что эксперименты по высвобождению препарата против рака с помощью биокомпозита в искусственной среде, имитирующей организм, показали впечатляющие результаты.