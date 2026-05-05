11:19 05.05.2026 (обновлено: 11:20 05.05.2026)
В России создали биоматериал, повышающий эффективность лечения от рака

© Fotolia / Alexander Raths
Лабораторные исследования. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исследователи ДВФУ синтезировали биоматериал для повышения эффективности лечения рака.
  • Система адресной доставки на основе синтетического магнитного биокомпозита позволит контролировать скорость высвобождения препарата и снизить его токсичность для организма.
ВЛАДИВОСТОК, 5 мая - РИА Новости. Исследователи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) синтезировали биоматериал, который позволит повысить эффективность лечения против рака, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.
Химиотерапия остается одним из основных методов борьбы с раком, однако ее применение связано с серьезными побочными эффектами из-за высокой токсичности препаратов. Так, 5-фторурацил (5-ФУ), используемый при лечении, поражает не только раковые, но и здоровые клетки. Ученые ДВФУ предложили решение этой проблемы, создав систему адресной доставки на основе синтетического магнитного биокомпозита.
"Наш композит действует как "умный" транспорт: магнитные наночастицы позволяют отслеживать распределение материала внутри организма и контролировать скорость высвобождения препарата. Пористая структура силиката кальция действует как резервуар, который постепенно высвобождает лекарство, поддерживая его терапевтическую концентрацию длительное время", - объяснил один из авторов исследования.
В пресс-службе университета добавили, что эксперименты по высвобождению препарата против рака с помощью биокомпозита в искусственной среде, имитирующей организм, показали впечатляющие результаты.
Отмечается, что разработка поможет повысить эффективность лечения онкологических заболеваний и снизить их токсичность для всего организма.
