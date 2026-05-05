Над Смоленской областью сбили 11 украинских беспилотников

БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
"В Смоленской области силами ПВО министерства обороны РФ и ВКС России сбиты 11 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и повреждений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что на места падения обломков направлены оперативные службы.
Как сообщало Минобороны РФ, средства ПВО с 9.00 до 14.00 мск во вторник сбили 88 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.