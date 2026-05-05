Рейтинг@Mail.ru
Над Смоленской областью сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 05.05.2026
Над Смоленской областью сбили 11 украинских беспилотников

Анохин: над Смоленской областью сбили 11 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчёта зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над территорией Смоленской области уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщил губернатор Василий Анохин.
  • Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.
БЕЛГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Одиннадцать украинских беспилотников уничтожены над территорией Смоленской области, пострадавших и разрушений нет, написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.
«
"В Смоленской области силами ПВО министерства обороны РФ и ВКС России сбиты 11 украинских БПЛА. Пострадавших среди населения и повреждений инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
Губернатор уточнил, что на места падения обломков направлены оперативные службы.
Как сообщало Минобороны РФ, средства ПВО с 9.00 до 14.00 мск во вторник сбили 88 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Смоленской областью.
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
ПВО за два часа перехватила 43 дрона ВСУ над российскими регионами
Вчера, 09:26
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала