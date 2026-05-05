09:46 05.05.2026
В Курской области за сутки сбили 95 украинских беспилотников

  • За сутки над территорией Курской области сбито 95 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
  • ВСУ 14 раз применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона.
  • В результате атак в селе Малеевка сгорела кровля недействующего сельского клуба, а в селе Калиновка произошло возгорание крыши сарая.
КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Всего за сутки над территорией Курской области сбито 95 украинских беспилотников различного типа, 14 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 4 мая до 09.00 5 мая сбито 95 вражеских беспилотников различного типа. 14 раз враг применил артиллерию по отселённым районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что три раза беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в селе Малеевка Льговского района сгорела кровля недействующего сельского клуба. В селе Калиновка Хомутовского района в результате падения БПЛА повреждено остекление, произошло возгорание крыши сарая", - добавил глава региона.
Уточняется, что погибших и пострадавших нет.
