В Курской области за сутки сбили 95 украинских беспилотников

КУРСК, 5 мая - РИА Новости. Всего за сутки над территорией Курской области сбито 95 украинских беспилотников различного типа, 14 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам региона, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.