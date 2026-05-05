ПВО за два часа перехватила 43 дрона ВСУ над российскими регионами

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 9.00 мск во вторник сбили над российскими регионами 43 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.
"В период с 7.00 мск до 9.00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областей, Республики Адыгея и Московского региона", - говорится в сообщении.