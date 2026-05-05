ПВО сбила 13 украинских БПЛА над Тульской областью.

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. ПВО Минобороны РФ сбила 13 украинских БПЛА над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Подразделениями ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью с 00.30 до 07.00 уничтожено 13 украинских беспилотников" - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что пострадавших нет, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.