ПВО отражает атаку беспилотников на Ленинградскую область

"На данный момент сбито 16 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают атаку противника", — написал Дрозденко.

Позднее он сообщил об отмене воздушной опасности. В Пулково и аэропорту Пскова вводились ограничения на полеты, которые также сняли.

Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные и другие регионы. Россия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.