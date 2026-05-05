ПВО отражает атаку беспилотников на Ленинградскую область

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбиты 16 БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
"На данный момент сбито 16 БПЛА над Ленинградской областью. Боевая работа продолжается. Силы и средства ПВО отражают атаку противника", — написал Дрозденко.
Позднее он сообщил об отмене воздушной опасности. В Пулково и аэропорту Пскова вводились ограничения на полеты, которые также сняли.
Украинские боевики практически ежедневно атакуют приграничные и другие регионы. Россия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.