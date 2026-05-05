Рейтинг@Mail.ru
На Западе забили тревогу из-за решения Швеции в отношении России - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 05.05.2026 (обновлено: 20:44 05.05.2026)
На Западе забили тревогу из-за решения Швеции в отношении России

Берн: вступление Швеции в НАТО ударило по безопасности страны

© AP Photo / TT News Agency/Pontus LundahlВоеннослужащие Вооруженных сил Швеции
Военнослужащие Вооруженных сил Швеции - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
© AP Photo / TT News Agency/Pontus Lundahl
Военнослужащие Вооруженных сил Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик Ларс Берн заявил, что вступление Швеции в НАТО и заключение соглашения с США о размещении американских сил подвергли страну риску стать целью при военном столкновении России и альянса.
  • По его словам, действия министра обороны Пола Йонсона и его коллег подвергли шведов прямой опасности для жизни.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО поставило страну под угрозу при возможном конфликте с Россией, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.

Он добавил, что этим шагом, равно как и заключением соглашения с США о размещении американских сил, политики превратили страну из мирной и безопасной в нечто прямо противоположное.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
"Близок момент". Стубб сделал необычное заявление о Путине
Вчера, 10:50
"(Министр обороны. — Прим. ред.) Пол Йонсон и его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни. С американскими базами в Швеции теперь всегда будет существовать риск (стать целью при военном столкновении России и альянса. — Прим. ред.)", — сказал Берн.

В марте некоммерческая организация Medieakademin по результатам своего ежегодного опроса "Барометр доверия" отметила, что лояльность шведов к НАТО резко снизилась. Согласно результатам опроса, на данный момент 48 процентов шведов доверяют альянсу. Этот показатель снизился на десять пунктов по сравнению с исследованием прошлого года.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
Президент Финляндии сделал внезапное заявление об Украине
Вчера, 10:36
 
В миреШвецияНАТОРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала