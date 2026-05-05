На Западе забили тревогу из-за решения Швеции в отношении России

- Аналитик Ларс Берн заявил, что вступление Швеции в НАТО и заключение соглашения с США о размещении американских сил подвергли страну риску стать целью при военном столкновении России и альянса.
- По его словам, действия министра обороны Пола Йонсона и его коллег подвергли шведов прямой опасности для жизни.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Вступление Швеции в НАТО поставило страну под угрозу при возможном конфликте с Россией, заявил аналитик Ларс Берн в эфире SwebbTV.
Он добавил, что этим шагом, равно как и заключением соглашения с США о размещении американских сил, политики превратили страну из мирной и безопасной в нечто прямо противоположное.
"(Министр обороны. — Прим. ред.) Пол Йонсон и его политические дружки своими действиями подвергли нас, шведов, прямой опасности для жизни. С американскими базами в Швеции теперь всегда будет существовать риск (стать целью при военном столкновении России и альянса. — Прим. ред.)", — сказал Берн.
В марте некоммерческая организация Medieakademin по результатам своего ежегодного опроса "Барометр доверия" отметила, что лояльность шведов к НАТО резко снизилась. Согласно результатам опроса, на данный момент 48 процентов шведов доверяют альянсу. Этот показатель снизился на десять пунктов по сравнению с исследованием прошлого года.
