МИД: отношения между ядерными державами находятся в удручающем состоянии

ООН, 5 мая - РИА Новости. Отношения между ядерными государствами в настоящее время находятся в удручающем состоянии, констатировал посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

"Сейчас отношения между ядерными государствами в удручающем состоянии. Опасения в связи с обострением стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности вполне обоснованы", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.