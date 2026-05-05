МИД: отношения между ядерными державами находятся в удручающем состоянии

18:14 05.05.2026 (обновлено: 19:20 05.05.2026)
Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов заявил, что отношения между ядерными государствами находятся в удручающем состоянии.
  • Белоусов констатировал обоснованность опасений в связи с обострением стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности.
ООН, 5 мая - РИА Новости. Отношения между ядерными государствами в настоящее время находятся в удручающем состоянии, констатировал посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"Сейчас отношения между ядерными государствами в удручающем состоянии. Опасения в связи с обострением стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности вполне обоснованы", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.
