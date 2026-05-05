МИД: отношения между ядерными державами находятся в удручающем состоянии

ООН, 5 мая - РИА Новости. Отношения между ядерными государствами в настоящее время находятся в удручающем состоянии, констатировал посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.
"Сейчас отношения между ядерными государствами в удручающем состоянии. Опасения в связи с обострением стратегических рисков и повышением уровня ядерной опасности вполне обоснованы", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.