В МИД рассказали о вкладе России в задачу построения мира без ЯО

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Россия внесла большой вклад в задачу построения мира, свободного от ядерного оружия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.

Он также отметил, что Россия выступала с инициативами по контролю за вооружениями в рамках пост-ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и пост-ДСНВ для того, чтобы сохранить предсказуемость и сдержанность в стратегической сфере, и напомнил, что РФ "неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения".