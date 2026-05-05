В МИД рассказали о вкладе России в задачу построения мира без ЯО

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Россия внесла большой вклад в задачу построения мира, свободного от ядерного оружия, заявил посол по особым поручениям МИД РФ и глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) Андрей Белоусов.
"Задача построения мира, свободного от ядерного оружия и более безопасного для всех, остается в числе главных приоритетов международного сообщества. Россия внесла значительный вклад в ее решение, многократно сократив свой арсенал и достигнув лимитов, предусмотренных ДСНВ (Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.)", - сказал Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО.
Он также отметил, что Россия выступала с инициативами по контролю за вооружениями в рамках пост-ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и пост-ДСНВ для того, чтобы сохранить предсказуемость и сдержанность в стратегической сфере, и напомнил, что РФ "неизменно привержена идее избавления международного сообщества от ядерной угрозы в качестве конечной цели поступательного процесса ядерного разоружения".
Договор о нераспространении ядерного оружия (действует с 1970 года) зафиксировал, что ядерным оружием обладают только пять стран - СССР, США, Великобритания, Франция и Китай, а также запретил появление новых ядерных держав. "Ядерная пятерка" обязалась не передавать ядерное оружие другим странам и не помогать в его создании, а остальные участники договора - не принимать и не создавать атомную бомбу.