Врач рассказал, когда контакт с белками может быть опасным для человека

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Белки могут передать бешенство домашним животным, сам вирус смертельный, а вакцинация бывает не всегда успешной, рассказал врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин.

"Симптомы наступают спустя много дней, даже месяц. Но надо сразу идти к врачу, чтобы вакцинироваться раньше времени. Иногда успеваем все сделать", - добавил он.