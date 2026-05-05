Врач рассказал, когда контакт с белками может быть опасным для человека
18:19 05.05.2026
Врач рассказал, когда контакт с белками может быть опасным для человека

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Белки могут передать бешенство домашним животным, сам вирус смертельный, а вакцинация бывает не всегда успешной, рассказал врач функциональной диагностики, кардиолог Андрей Кондрахин.
"Вирус бешенства меняет головной мозг животного, оно ищет встречи с человеком. Вирусу нужно распространиться. К сожалению, это смертельное заболевание. Белки могут передать вирус домашним животным, например кошке. К сожалению, вакцинация бывает не всегда успешной, мы не успеваем победить болезнь", - сказал он 360.ru.
Кондрахин отметил, что опасны все дикие животные, в том числе еноты, лисы или ежи. Он пояснил, что если контакт с зараженным животным произошел, необходимо срочно помыть руки и посетить ближайший травмпункт. По его словам, в мире зафиксировано только три случая, когда человек выжил после заражения бешенством.
"Симптомы наступают спустя много дней, даже месяц. Но надо сразу идти к врачу, чтобы вакцинироваться раньше времени. Иногда успеваем все сделать", - добавил он.
