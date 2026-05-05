Вембаньяма оформил трипл-дабл с блок-шотами в матче плей-офф НБА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Сан-Антонио Сперс» в стартовом матче серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 104:102.
- Французский центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл — 11 очков, 15 подборов и 12 блок-шотов, побив рекорд по числу блоков в одном матче плей-офф.
- Счет в серии до четырех побед — 1-0 в пользу «Миннесоты».
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. "Миннесота Тимбервулвз" обыграла "Сан-Антонио Сперс" в стартовом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Сан-Антонио завершилась победой гостей со счетом 104:102 (24:23, 21:22, 24:27, 35:30). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Миннесоты" Джулиус Рэндл, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. У "Сперс" больше всех очков набрал Дилан Харпер - 18.
Французский центровой "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма оформил трипл-дабл - 11 очков, 15 подборов и 12 блок-шотов. Ранее в плей-офф трипл-дабл с блок-шотами делали только Эндрю Байнум (2012) и Хаким Оладжьювон (1990). Кроме того, Вембаньяма побил рекорд по числу блоков в одном матче плей-офф, ранее никому не удавалось сделать больше 10.
Счет в серии до четырех побед - 1-0 в пользу "Миннесоты". Вторая игра пройдет в Сан-Антонио в ночь на четверг.
В другой стартовой встрече второго раунда "Нью-Йорк Никс" на домашнем паркете обыграл "Филадельфию Севенти Сиксерс" - 137:98 (33:25, 41:26, 35:27, 28:20).