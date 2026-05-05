Генконсул России не ожидает улучшения условий работы в Австрии - РИА Новости, 05.05.2026
01:24 05.05.2026
Генконсул России не ожидает улучшения условий работы в Австрии

  • Генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин не ожидает улучшения условий работы в Австрии в ближайшее время.
  • Австрийская сторона заморозила все контакты и приостановила значительную часть традиционных механизмов взаимодействия с генконсульством России.
ВЕНА, 5 мая - РИА Новости. Генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин заявил РИА Новости, что не имеет завышенных ожиданий на предмет улучшений условий работы в Австрии в ближайшее время.
"Завышенных ожиданий не имею. Здесь многое зависит от принимающей стороны", - сказал дипломат, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он на улучшение условий для работы с соотечественниками и реализации консульских функций в Австрии в ближайшей перспективе.
Как отметил собеседник агентства, австрийская сторона фактически заморозила все контакты, а значительная часть традиционных механизмов взаимодействия на данный момент фактически приостановлена, что, по его словам, "не лучшим образом" сказывается на деятельности генконсульства.
