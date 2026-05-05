От атак ВСУ за неделю погибли 34 жителя России, заявил Мирошник

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 200 мирных жителей: ранены 166 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 34 человека, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.