От атак ВСУ за неделю погибли 34 жителя России, заявил Мирошник

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 200 мирных жителей: ранены 166 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 34 человека, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Мирошник добавил, что всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3594 боеприпасов.