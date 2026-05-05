От атак ВСУ за неделю погибли 34 жителя России, заявил Мирошник
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 05.05.2026 (обновлено: 07:25 05.05.2026)
От атак ВСУ за неделю погибли 34 жителя России, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • От атак ВСУ с 27 апреля по 3 мая погибли 34 мирных жителя России, в том числе двое несовершеннолетних.
  • По гражданским объектам на российской территории за прошедшую неделю было выпущено не менее 3594 боеприпасов.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. От атак ВСУ за неделю с 27 апреля по 3 мая погибли 34 российских мирных жителя, в том числе двое несовершеннолетних, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 200 мирных жителей: ранены 166 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 34 человека, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Мирошник добавил, что всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3594 боеприпасов.
