Белгородская область чаще всего подвергается атакам ВСУ, заявил Мирошник - РИА Новости, 05.05.2026
07:08 05.05.2026
Белгородская область чаще всего подвергается атакам ВСУ, заявил Мирошник

© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Белгородская область на неделе с 27 апреля по 3 мая чаще всего подвергалась атакам ВСУ.
  • Ежедневно регион атаковали от 100 до 130 дронов.
  • Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Белгородская область на неделе с 27 апреля по 3 мая оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.
Он добавил, что ежедневно регион атаковали от 100 до 130 дронов.
"Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах", - рассказал посол.
Мирошник подчеркнул, что усилились атаки дронов вооруженных формирований Украины (ВФУ) на гражданский транспорт.
