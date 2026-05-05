Белгородская область чаще всего подвергается атакам ВСУ, заявил Мирошник

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Белгородская область на неделе с 27 апреля по 3 мая оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам ВСУ, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"На минувшей неделе Белгородская область оставалась регионом, который чаще всего подвергался атакам со стороны украинских формирований, главным образом с применением беспилотников", - говорится в еженедельном докладе Мирошника в распоряжении РИА Новости.

Он добавил, что ежедневно регион атаковали от 100 до 130 дронов.

"Наибольшее число инцидентов, связанных с БПЛА, фиксировалось в Белгородском, Шебекинском, Краснояружском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском округах", - рассказал посол.