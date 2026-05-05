Атаки ВСУ на ЗАЭС создают риски для ядерной безопасности, заявил Мирошник

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС создают риски для ядерной безопасности, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что в Запорожской области ВСУ системно атакуют не только саму ЗАЭС, но и прилегающую территорию. Он напомнил, что 27 апреля в результате очередной атаки удар пришелся по территории транспортного цеха, погиб сотрудник.
"Данный акт агрессии создает существенные риски для ядерной безопасности, которые могут привести к радиационной катастрофе", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, имеющемся в распоряжении РИА Новости.