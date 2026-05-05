МИД Белоруссии заявил протест Армении из-за действий Еревана

20:49 05.05.2026 (обновлено: 23:35 05.05.2026)
МИД Белоруссии заявил протест Армении из-за недружественных действий Еревана

Флаг Армении. Архивное фото
  МИД Белоруссии заявил решительный протест временному поверенному в делах Армении из-за недружественных действий армянской стороны.
  Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян сделал заявление в связи с предвыборной кампанией, в котором упомянул Беларусь, что вызвало критику со стороны пресс-секретаря МИД Белоруссии.
  Между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном сложились сложные отношения, что повлияло на формат участия Армении в мероприятиях ЕАЭС в Белоруссии.
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении и заявил ему решительный протест в связи с недружественными действиями армянской стороны, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Пятого мая 2026 года в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Армении в Беларуси Артур Саргсян. Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
В понедельник спикер Национального собрания Армении Ален Симонян в связи с предвыборной кампанией заявил, что они "не позволят превратить Армению в губернию и не будут управляться по примеру Беларуси". Пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил в связи с этим, что Минск не позволит "недальновидным представителям властей" Армении поучать белорусов как вести внешнюю политику, назвав подобное высказывание грубым нарушением дипломатической этики и предвыборным популизмом.
В последнее время сложились сложные отношения между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Ранее премьер Армении обвинил белорусского президента в поддержке Азербайджана во время войны в Карабахе и заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Лукашенко. В проходивших в Белоруссии мероприятиях ЕАЭС, в котором Минск председательствует в 2025 году, Армения участвовала в дистанционном формате - по видеосвязи. В начале октября 2025 года на саммите СНГ в Таджикистане Лукашенко и Пашинян обменялись несколькими репликами.
