14:08 05.05.2026 (обновлено: 14:15 05.05.2026)
Пашинян и Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве

© AP Photo / Anthony PizzoferratoПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.
  • Документы о сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, исследований в области военных технологий и оборонных систем подписали должностные лица и представители компаний Армении и Франции.
  • Были также подписаны соглашения о взаимодействии в области дорожного строительства, защиты культурного наследия, общественного кредитования и кредитная программа в области доступного жилья.
ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.
Церемонию подписания транслировал в прямом эфире кабмин Армении.
Совместная декларация об установлении стратегического партнерства была подписана двумя лидерами по итогам их встречи в армянской столицы.
Кроме того, должностные лица и представители компаний Армении и Франции подписали документы о сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, полупроводников, исследования в области военных технологий и оборонных систем, поставок военного обмундирования.
Были также подписаны соглашения о взаимодействии в области дорожного строительства, защиты культурного наследия, общественного кредитования, кредитная программа в области доступного жилья.
