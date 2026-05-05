© AP Photo / Anthony Pizzoferrato Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Ереване

Пашинян и Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве

Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Документы о сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, исследований в области военных технологий и оборонных систем подписали должностные лица и представители компаний Армении и Франции.

Были также подписаны соглашения о взаимодействии в области дорожного строительства, защиты культурного наследия, общественного кредитования и кредитная программа в области доступного жилья.

ЕРЕВАН, 5 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Церемонию подписания транслировал в прямом эфире кабмин Армении

Совместная декларация об установлении стратегического партнерства была подписана двумя лидерами по итогам их встречи в армянской столицы.

Кроме того, должностные лица и представители компаний Армении и Франции подписали документы о сотрудничестве в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности, полупроводников, исследования в области военных технологий и оборонных систем, поставок военного обмундирования.