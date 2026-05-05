ЕРЕВАН, 5 мая — РИА Новости. Премьер Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС для вступления в Евросоюз.
Во вторник во время брифинга в Ереване с главой Евросовета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен политика спросили, подаст ли страна заявку на присоединение к ЕС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня.
Отвечая на этот вопрос, Пашинян заявил о важности транспортной доступности между Арменией, Турцией и Азербайджаном, свободного перемещения грузов и торговли. Также он упомянул проект "маршрут Трампа", который должен связать Баку с Нахичеванской автономией.
"В этом контексте есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, с точки зрения отношений Армении с ЕС. Уверен, что мы осуществим очень серьезные стратегические проекты. Сегодня мы обсудили концепции проектов и констатировали, что есть общее понимание, как двигаться по этому пути", — рассказал премьер по итогам саммита Европейского политического сообщества, прошедшего в республике.
Пашинян ранее неоднократно заявлял, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого нужно соответствовать его стандартам. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в ЕС.
Как подчеркивал вице-премьер Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении этого документа как начало ее выхода из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
Президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером в начале апреля отметил, что Москва относится спокойно к этому вопросу, но одновременное нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и ЕАЭС невозможно. На этом фоне он обратил внимание на большую разницу в цене на европейский и российский газ: в первом случае речь идет о 600 долларах за тысячу "кубов", а во втором — о 177,5 доллара.