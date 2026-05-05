Алиханов раскрыл потребность рынка России в легких вертолетах Ми-34М1
17:23 05.05.2026
Алиханов раскрыл потребность рынка России в легких вертолетах Ми-34М1

Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.
  • Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с двигателем ВК-650В успешно совершен 30 декабря 2025 года.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Это довольно емкая и интересная ниша, в которой мы обязательно должны быть представлены и поставлять эти легкие вертолеты. Мы оцениваем общую емкость рынка таких вертолетов в объеме более чем 800 машин", - сказал министр о легких вертолетах Ми-34М1.
Глава ведомства отметил, что со времен выпуска Ми-1 в 1950-х годах подобные вертолеты в современной России и СССР не разрабатывались и не производились.
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с двигателем ВК-650В успешно совершил 30 декабря 2025 года.
Среди значимых событий прошлого года в вертолетной отрасли Алиханов выдел и первый полет вертолет "Ансат" с двигателями ВК-650В уже в полностью импортозамещенном облике.
