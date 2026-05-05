Алиханов раскрыл потребность рынка России в легких вертолетах Ми-34М1

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"Это довольно емкая и интересная ниша, в которой мы обязательно должны быть представлены и поставлять эти легкие вертолеты. Мы оцениваем общую емкость рынка таких вертолетов в объеме более чем 800 машин", - сказал министр о легких вертолетах Ми-34М1.