Алиханов раскрыл потребность рынка России в легких вертолетах Ми-34М1

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Потребность российского рынка в легких вертолетах Ми-34М1 оценивается в более чем 800 машин, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Это довольно емкая и интересная ниша, в которой мы обязательно должны быть представлены и поставлять эти легкие вертолеты. Мы оцениваем общую емкость рынка таких вертолетов в объеме более чем 800 машин", - сказал министр о легких вертолетах Ми-34М1.
Первый испытательный полет легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с двигателем ВК-650В успешно совершил 30 декабря 2025 года.
Среди значимых событий прошлого года в вертолетной отрасли Алиханов выдел и первый полет вертолет "Ансат" с двигателями ВК-650В уже в полностью импортозамещенном облике.