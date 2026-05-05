Россиянам напомнили о правах пассажиров во время ограничений в аэропортах

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство транспорта России напомнило о правах пассажиров при задержке рейсов на фоне введения в аэропортах страны временных ограничений по соображениям безопасности.

"Права пассажира при задержке авиарейса: прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более двух часов, горячее питание - при ожидании отправления рейса более четырех часов", - говорится в карточках Минтранса.

Также пассажирам рейса, задерживающегося более чем на два часа, положены два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. В случае длительной задержки рейса (от восьми часов днем и от шести часов ночью) пассажиров должны разместить в гостиницах, отметили в министерстве.