Россиянам напомнили о правах пассажиров во время ограничений в аэропортах - РИА Новости, 05.05.2026
16:16 05.05.2026
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Министерство транспорта России напомнило о правах пассажиров при задержке рейсов на фоне введения в аэропортах страны временных ограничений по соображениям безопасности.
Ранее во вторник Минтранс сообщал о введении временных ограничений в аэропортах России по соображениям безопасности. По состоянию на 14.00 мск на прилет и вылет были закрыты шесть авиагаваней.
"Права пассажира при задержке авиарейса: прохладительные напитки при ожидании отправления рейса более двух часов, горячее питание - при ожидании отправления рейса более четырех часов", - говорится в карточках Минтранса.
Также пассажирам рейса, задерживающегося более чем на два часа, положены два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте. В случае длительной задержки рейса (от восьми часов днем и от шести часов ночью) пассажиров должны разместить в гостиницах, отметили в министерстве.
