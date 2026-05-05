Названы аэропорты, не обслуживающие рейсы по соображениям безопасности
14:17 05.05.2026 (обновлено: 14:37 05.05.2026)
Минтранс назвал аэропорты, не обслуживающие рейсы по соображениям безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько аэропортов не обслуживают рейсы из-за ограничений по соображениям безопасности.
  • Среди закрытых аэропортов: Геленджик, Домодедово, Жуковский (Раменское), Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Нижний Новгород (Чкалов) и Череповец.
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Несколько аэропортов в России по состоянию на 14.00 мск не обслуживают рейсы из-за временных ограничений по соображениям безопасности, сообщил Минтранс РФ.
Как сообщает Минтранс, работа гражданской авиации России в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства для обеспечения безопасности полетов в ряде аэропортов страны находится на особом контроле ведомств.
«

"По состоянию на 14.00 по мск временно не принимают и не отправляют рейсы аэропорты: Геленджик, Домодедово, Жуковский (Раменское), Калуга (Грабцево), Кострома (Сокеркино), Нижний Новгород (Чкалов) и Череповец", - говорится в сообщении.

РоссияОбществоМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Домодедово (аэропорт)ГеленджикЖуковский
 
 
