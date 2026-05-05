Кумпилов ознакомился с ходом капремонта гостиницы в Майкопе

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с ходом капитального ремонта гостиницы "Адыгея" в Майкопе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект реализует инвестор Виктор Михайловский. Перед ним была поставлена задача восстановить здание гостиницы, возведенное в 70-х годах XX века, с сохранением его назначения.

"При согласовании проекта отдельное внимание мы уделили эстетической составляющей объекта: как само здание, так и прилегающая территория должны быть красивыми и гармонично дополнять архитектуру центральной части города. Обсудили также с инвестором возможность восстановления аутентичных орнаментов постройки середины прошлого века", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.

По поручению главы республики администрация Майкопа обеспечила поддержку и сопровождение ивестпроекта в режиме одного окна. Ремонтные работы продолжались более 5 лет и сегодня подходят к завершению. В результате фасад здания обновлен с сохранением исторического облика и настенного орнамента, смонтирована подсветка.

Внутренние помещения находятся на стадии чистовой отделки. Как пояснил инвестор, номерной фонд составит 77 комнат, также в основном здании разместятся ресторан с террасой и конференц-зал. Кроме того, на территории возведена трехэтажная пристройка СПА-комплекса общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров с бассейном и спортзалом.

По информации предпринимателя, запуск гостиничного комплекса будет осуществляться поэтапно. По итогам модернизации обновленная гостиница должна получить статус пятизвездочной.

Руководитель региона высоко оценил проведенные работы, отметив, что туризм входит в число стратегических отраслей Адыгеи . Работа по ее развитию ведется комплексно. Отдельное внимание уделяется республиканской столице, где уже реализуется проект по созданию туристического кода. Большие работы проведены по благоустройству и озеленению, восстановлению исторических зданий в центральной части города. Продолжается создание лесопарка "Мэздах" и обустройство горпарка.

Также глава республики поддерживает общественные инициативы по организации экскурсионных маршрутов, в том числе посвященных земляку драматургу Евгению Шварцу. Все это повышает туристическую привлекательность Майкопа, следствием чего стал рост турпотока. Соответственно, Кумпилов поручил столичной мэрии продолжить работу по созданию комфортной городской среды, новых туристических объектов и современных гостиничных комплексов. При этом глава региона указал на важность формирования конкурентной среды, что влияет на расширение спектра услуг и улучшение качества сервиса. Для этого республика использует федеральную поддержку, инструменты нацпроекта "Туризм и гостеприимство", привлекает инвесторов.