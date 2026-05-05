Адмирал признал, что флот НАТО значительно сократился

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье признал, что флот НАТО отстал и значительно сократился.
"Я думаю, что мы отстали. Все, что касается флота, очень сократилось", - сказал он в интервью изданию "Катимерини".
Вандье также признал, что существует дефицит ракет противовоздушной обороны из-за низких темпов производства.