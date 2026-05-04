18:55 04.05.2026

Ученые выяснили, чем поколение зумеров отличается от своих родителей

© Depositphotos.com / myboys.me — Мальчик со смартфоном
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Человечество переживает удивительный момент: впервые за долгие годы появилось поколение, которое демонстрирует более низкие когнитивные способности по сравнению с родителями.
Как такое могло произойти?

Теория поколений

Теорию поколений разработали американские ученые Нейл Хоу и Уильям Штраус. Суть теории в том, что каждое поколение социализируется в различных общественных, политических и экономических условиях, и они формируют свои ценности. Представителей одного поколения от другого отделяет примерно 20 лет.
"Научным сообществом, как психологическим, так и социологическим, теория не подтверждена. <...> В любом случае исследователи часто на нее опираются, чтобы составить среднестатистический социально-психологический портрет человека определенного времени", — говорит доцент Московского городского педагогического университета Лариса Овчаренко.

Претензии к зумерам

К зумерам относят людей, родившихся на стыке тысячелетий — в 1997-2010 годах. Они стали первыми, для кого интернет, социальные сети и игры на смартфонах всегда были частью сознательной жизни — это наложило глубокий отпечаток на их мировоззрение, ценности и поведение.
И первыми, чьи интеллектуальные способности вызывают вопросы у специалистов.
"Каждое новое поколение превосходило своих родителей. Однако поколение Z стало первым, кто демонстрирует худшие результаты практически по всем показателям", — заявил американский нейробиолог Джаред Хорват.
Причина кризиса, по его мнению, кроется в повсеместном внедрении цифровых технологий в образование.
© РИА Новости / Григорий Сысоев — Ученик во время электронного урока в московской школе
Анализ данных международных исследований показал, что увеличение времени использования цифровых устройств в классе в целом ухудшает академические результаты.

"Я за строгость"

"Люди биологически запрограммированы на то, чтобы учиться у других людей и углубленно изучать предметы, а не листать экраны в поисках краткого изложения", — утверждает Хорват.
По его мнению, учащиеся проводят время, общаясь со своими телефонами, вместо того чтобы взять в руки книгу и по-настоящему ее прочитать. Обучение с помощью гаджетов превращает их в поверхностных людей.
"Я не против технологий. Я за строгость", — говорит Хорват.
Ученый хочет, чтобы школы ограничили время, которое ученики проводят за экраном, и вернулись к старым добрым временам, когда детям приходилось открывать учебники и засиживаться допоздна, чтобы сдать экзамен.

Есть и достоинства

Подтвердил мнение Хорвата и профессор школьной педагогики Аугсбургского университета Клаус Цирер, который привел данные международного исследования школьных знаний PISA, показывающие снижение успеваемости с 2012 года.
В Скандинавских странах, которые первыми внедрили цифровое обучение, теперь пересматривают свою политику. Например, министр образования и по делам молодежи Дании Маттиас Тесфайе раскритиковал предыдущую политику и заявил, что дети не должны быть "подопытными кроликами в гигантском цифровом эксперименте". Ранее 72% датских учеников использовали цифровые устройства почти на каждом уроке.
Тем не менее у представителей поколения Z есть и свои достоинства: они чувствуют себя комфортно в мире технологий и умеют ими пользоваться на интуитивном уровне.
© iStock.com / zeljkosantrac — Девушка играет в компьютерную игру
