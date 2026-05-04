Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два мирных жителя, 12 человек обратились за медицинской помощью.
- Разрушения зафиксированы в 19 населенных пунктах в семи муниципалитетах области.
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Белгородской области, 12 обратились за медицинской помощью за прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным в Telegram-канале губернатора данным, разрушения зафиксированы в 19 населенных пунктах в семи муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, пяти коммерческих и одном социальном объектах, предприятии, инфраструктурном объекте связи и 30 транспортных средствах.
"В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли двое мужчин. Женщине оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Автомобиль поврежден", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В поселке Октябрьский от удара беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля, кроме того, в воскресенье в городской больнице №2 г. Белгорода оказана помощь трем женщинам, которые пострадали 2 мая при атаке беспилотника в поселке Дубовое.
По данным губернатора, последствия атак зафиксированы в Валуйском округе — Казначеевка и Казинка, в Грайворонском округе — Грайворон, Смородино, Замостье, Ивановская Лисица, Глотово, в Краснояружском округе — Красная Яруга и Сергиевка, в Ракитянском округе — Ракитное, в Шебекинском округе — Шебекино, Нежеголь и Графовка.
"В Губкине от удара беспилотника по коммерческому объекту ранены четыре мирных жителя. 17-летняя девушка в тяжелом состоянии госпитализирована... В Грайворонском округе в городе Грайворон в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранена женщина", - сообщил Гладков.
В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона на многоквартирный дом пострадали две женщины, добавил он.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.