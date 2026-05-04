Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два мирных жителя - РИА Новости, 04.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:05 04.05.2026
В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два мирных жителя

Гладков: при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли два человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области при атаке БПЛА погибли два мирных жителя, 12 человек обратились за медицинской помощью.
  • Разрушения зафиксированы в 19 населенных пунктах в семи муниципалитетах области.
БЕЛГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в Белгородской области, 12 обратились за медицинской помощью за прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным в Telegram-канале губернатора данным, разрушения зафиксированы в 19 населенных пунктах в семи муниципалитетах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в двух многоквартирных домах, 19 частных домовладениях, пяти коммерческих и одном социальном объектах, предприятии, инфраструктурном объекте связи и 30 транспортных средствах.
Украинские пожарные тушат пожар на объектах промышленной и энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Экс-премьер Финляндии сделала тревожное признание об Украине
Вчера, 10:51
"В Белгородском округе в селе Нечаевка в результате атаки беспилотника на автомобиль погибли двое мужчин. Женщине оказана помощь в городской больнице №2 г. Белгорода. Автомобиль поврежден", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
В поселке Октябрьский от удара беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля, кроме того, в воскресенье в городской больнице №2 г. Белгорода оказана помощь трем женщинам, которые пострадали 2 мая при атаке беспилотника в поселке Дубовое.
По данным губернатора, последствия атак зафиксированы в Валуйском округе — Казначеевка и Казинка, в Грайворонском округе — Грайворон, Смородино, Замостье, Ивановская Лисица, Глотово, в Краснояружском округе — Красная Яруга и Сергиевка, в Ракитянском округе — Ракитное, в Шебекинском округе — Шебекино, Нежеголь и Графовка.
Губкине от удара беспилотника по коммерческому объекту ранены четыре мирных жителя. 17-летняя девушка в тяжелом состоянии госпитализирована... В Грайворонском округе в городе Грайворон в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль ранена женщина", - сообщил Гладков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Песков прокомментировал заявление Трампа о близости сделки по Украине
Вчера, 13:14
В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона на многоквартирный дом пострадали две женщины, добавил он.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
"Будет очень сложно". На Украине заявили о надвигающейся катастрофе
Вчера, 19:51
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала