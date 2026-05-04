Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замглавы Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал выбор премьером Армении Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским для переговоров английского языка, отметив, что они оба прекрасно знают русский язык, на котором уже не под камерами могли "чесать языками".