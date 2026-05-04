Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване - РИА Новости, 05.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 04.05.2026 (обновлено: 00:13 05.05.2026)
Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване

Медведев: Пашинян и Зеленский могли говорить на русском на встрече в Ереване

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване.
  • Он не исключил, что Пашинян и Зеленский могли вести переговоры на русском языке.
  • В Ереване также стартовала встреча Европейского политического сообщества и проходит первый саммит Армения — ЕС.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замглавы Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал выбор премьером Армении Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским для переговоров английского языка, отметив, что они оба прекрасно знают русский язык, на котором уже не под камерами могли "чесать языками".
«
"Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Замглавы Совбеза допустил, что английский язык Зеленский и Пашинян использовали только в ходе публичной части встречи, а затем "чесали языками на привычном им великом и могучем". Он в шутку добавил, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс могли бы "принять у неучей зачет по английскому".
В Ереване в четверг стартовали встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый саммит Армения - ЕС. По информации, размещенной на сайте Евросоюза, на саммит ЕПС приглашены около 50 глав государств и правительств. Армянская сторона пригласила на саммит лидеров соседних стран — Грузии, Турции и Азербайджана, а также Владимира Зеленского.
Роберт Фицо и Владимир Зеленский во время встречи в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Фицо отказался делать "дешевые жесты" после встречи с Зеленским
Вчера, 17:29
 
ЕреванАрменияСШАДмитрий МедведевНикол ПашинянВладимир ЗеленскийЕдиная РоссияЕвросоюзПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала