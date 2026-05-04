Медведев прокомментировал встречу Пашиняна и Зеленского в Ереване.

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Замглавы Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев прокомментировал выбор премьером Армении Николом Пашиняном и Владимиром Зеленским для переговоров английского языка, отметив, что они оба прекрасно знают русский язык, на котором уже не под камерами могли "чесать языками".
"Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Замглавы Совбеза допустил, что английский язык Зеленский и Пашинян использовали только в ходе публичной части встречи, а затем "чесали языками на привычном им великом и могучем". Он в шутку добавил, что президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс могли бы "принять у неучей зачет по английскому".
В Ереване в четверг стартовали встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый саммит Армения - ЕС. По информации, размещенной на сайте Евросоюза, на саммит ЕПС приглашены около 50 глав государств и правительств. Армянская сторона пригласила на саммит лидеров соседних стран — Грузии, Турции и Азербайджана, а также Владимира Зеленского.