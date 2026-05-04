Путин пожелал главе Мордовии успехов на предстоящих выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин пожелал главе Мордовии Артему Здунову успехов на предстоящих выборах руководителя республики.
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Мордовии Артема Здунова на предстоящих выборах руководителя республики и пожелал ему успехов.
"У вас в целом получается. Конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов", - ответил президент.
Здунов был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии 18 ноября 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова. В сентябре 2021 года на выборах руководителя региона за Здунова проголосовали 78,26% участвовавших в выборах жителей республики.