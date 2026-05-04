Путин пожелал главе Мордовии успехов на предстоящих выборах

13:35 04.05.2026 (обновлено: 14:03 04.05.2026)
Путин пожелал главе Мордовии Здунову успехов на предстоящих выборах

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов во время встречи в Кремле
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение главы Мордовии Артема Здунова на предстоящих выборах руководителя республики и пожелал ему успехов.
Путин в понедельник принял главу Мордовии с докладом в Кремле. Здунов отметил, что хотел бы продолжить работу в республике и заручиться поддержкой президента, чтобы идти на очередные выборы главы региона в этом году.
"У вас в целом получается. Конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса. Я хочу пожелать вам успехов", - ответил президент.
Здунов был назначен временно исполняющим обязанности главы Мордовии 18 ноября 2020 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Мордовии Владимира Волкова. В сентябре 2021 года на выборах руководителя региона за Здунова проголосовали 78,26% участвовавших в выборах жителей республики.
ПолитикаРоссияВладимир ПутинАртем Здунов
 
 
