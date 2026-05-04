23:19 04.05.2026
Итальянский политолог возложил ответственность за войну в Донбассе на Запад

© РИА Новости / Игорь Маслов
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику "Аллея Ангелов" в Донецке. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский политолог Джанмарко Пиза возложил ответственность за войну в Донбассе на западные страны.
  • Он заявил, что несмотря на внешнюю политику государства, итальянцы настроены солидарно и дружелюбно к русскому народу.
  • Джанмарко Пиза посетил Донецк в рамках визита делегации иностранных активистов.
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Западные страны ответственны за войну на территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель международного отдела Коммунистической партии народного единства Италии Джанмарко Пиза.
«
"Война, которая разразилась на территории Донбасса, была настоящей трагедией, и ответственность за нее также лежит на некоторых международных державах, некоторых западных державах. И это должно побудить нас объединиться, объединить наши силы, приумножить их, чтобы работать не на войну, а на мир, и на справедливый мир, в котором будут соблюдаться права человека", – сказал Пиза.
По его словам, несмотря на внешнюю политику государства, сами итальянцы солидарно и дружелюбно настроены к русскому народу.
Пиза побывал в Донецке в рамках визита делегации иностранных активистов. Эксперты и политики из Италии, Аргентины, Мали, Буркина-Фасо, Чили, Нигера, Сенегала и других стран посетили Аллею Ангелов, исторические места и места разрушений в городе.
