Краткий пересказ от РИА ИИ
- Итальянский политолог Джанмарко Пиза возложил ответственность за войну в Донбассе на западные страны.
- Он заявил, что несмотря на внешнюю политику государства, итальянцы настроены солидарно и дружелюбно к русскому народу.
- Джанмарко Пиза посетил Донецк в рамках визита делегации иностранных активистов.
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Западные страны ответственны за войну на территории Донбасса, заявил РИА Новости руководитель международного отдела Коммунистической партии народного единства Италии Джанмарко Пиза.
«
"Война, которая разразилась на территории Донбасса, была настоящей трагедией, и ответственность за нее также лежит на некоторых международных державах, некоторых западных державах. И это должно побудить нас объединиться, объединить наши силы, приумножить их, чтобы работать не на войну, а на мир, и на справедливый мир, в котором будут соблюдаться права человека", – сказал Пиза.
По его словам, несмотря на внешнюю политику государства, сами итальянцы солидарно и дружелюбно настроены к русскому народу.
Итальянский художник написал портрет погибшей в Луганске девочки
4 октября 2025, 19:27