Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спортсмены высокого уровня должны быть предельно аккуратными при покупке препаратов и проверять лекарства на наличие запрещенных веществ, заявила Светлана Журова, комментируя ситуацию с Антоном Заболотным.
- Она рекомендовала атлетам сохранять упаковку или оставлять одну таблетку для доказательства отсутствия злого умысла в случае попадания вещества в организм.
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Ситуация с положительным результатом допинг-теста у футболиста московского "Спартака" Антона Заболотного подтверждает тезис, что спортсмены высокого уровня всегда должны быть предельно аккуратны при покупке каких-либо медицинских средств, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
В воскресенье "Спартак" сообщил, что игрок сдал положительную допинг-пробу. Спортсмен был отстранен, затем Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) допустило его к соревнованиям. Итоговое решение по его делу будет принято позднее. Сам Заболотный заявил, что никогда осознанно не использовал запрещенные вещества и намерен доказать свою невиновность. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что игрок на протяжении карьеры принимал лекарство для сосудов и уведомлял об этом РУСАДА, но на последних сборах близкие купили ему лекарство в очень похожей упаковке, в котором содержались запрещенные вещества.
"Хорошо, что эта ситуация не скрывается. Но спортсмен такого уровня не имеет права приобретать препараты таким образом, даже если у него закончились лекарства. При таком солидном контракте Заболотный же должен понимать, к чему это может привести. И такая легкая невнимательность может привести к серьезным последствиям. И есть же специальный сайт, на котором можно проверить все лекарства на предмет наличия запрещенных веществ", - сказала Журова.
"И спортсменам в таких ситуациях надо обязательно сохранять упаковку или на всякий случай оставлять одну таблетку в упаковке. На тот случай, чтобы ты потом мог доказать, что в твоих действиях не было злого умысла и запрещенное вещество случайно попало в твой организм. И чтобы у тебя была возможность защититься (в судебной инстанции)", - добавила собеседница агентства.